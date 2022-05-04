حادث مروري يودي بحياة 27 شخصاً على الأقل في أوكرانيا

المصدر: د ب أ

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لقي 27 شخصا على الأقل حتفهم في حادث سير خطير كان أحد أطرافه صهريج لنقل الوقود في غرب أوكرانيا.

وقال خبير الأمن الأوكراني أنطون هيراشينكو في تدوينة على حسابه على تطبيق تليجرام، إن الحادث وقع بسبب تصادم حافلة وحافلة صغيرة (ميني باص) وصهريج بنزين، وإنه تردد أن سائق الحافلة الصغيرة هو الذي تسبب في الحادث.

وأفادت شرطة منطقة ريفن بأن 12 شخصا على الأقل أصيبوا كذلك في الحادث.

وأشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الحادث في خطابه المسائي عبر تقنية الفيديو.

وأدى الحادث إلى إغلاق الطريق السريع بين العاصمة كييف ومدينة تشوب بشكل كامل عند قرية سيتن في مقاطعة دوبنو.

ووقع الحادث على مسافة نحو 100 كيلومتر من الحدود البولندية.

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