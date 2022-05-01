روسيا: 46 مدنياً غادروا منطقة قرب مصنع الصلب في ماريوبول

المصدر: رويترز

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قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد إن مجموعتين من المدنيين غادرتا المنطقة السكنية المحيطة بمصنع الصلب في آزوفستال في مدينة ماريوبول المحاصرة في جنوب أوكرانيا أمس السبت.

وأضافت الوزارة إن إجمالي 46 مدنيا غادروا المنطقة وتم تزويدهم بالطعام والمأوى.

يُعتقد أن مئات المقاتلين الأوكرانيين وبعض المدنيين متحصنون في المصنع الضخم في أعقاب الحصار الروسي للمدينة الساحلية.

وانهارت العديد من الجهود لترتيب وقف إطلاق النار للسماح للسكان بمغادرة المدينة وتبادلت موسكو وكييف اللوم عن ذلك مرارا

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