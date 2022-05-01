بلينكن وكوليبا يبحثان عودة الدبلوماسيين الأمريكيين إلى أوكرانيا

المصدر: د ب أ

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أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا أمس، بحثا خلاله عودة الدبلوماسيين الأمريكيين إلى كييف.

وجاء في بيان للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس أن بلينكن شدد، خلال المكالمة، على" دعم الولايات المتحدة القوي لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها".

وأطلع وزير الخارجية الأمريكي نظيره الأوكراني على مستجدات خطط عودة الدبلوماسيين الأمريكيين إلى أوكرانيا، بما في ذلك الزيارات الأولية إلى لفيف هذا الأسبوع وخطط العودة إلى كييف في أقرب وقت ممكن.

وناقش الوزيران كذلك طلب الإدارة الأمريكية الذي تقدمت به إلى الكونغرس في 28 أبريل للحصول على 33 مليار دولار كمساعدات أمنية واقتصادية وإنسانية.

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