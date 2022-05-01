بلا سبب معلوم.. إصابة رضيع في سنغافورة بالتهاب كبدي حاد

المصدر: د ب أ

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أُخطرت وزارة الصحة في سنغافورة، أول من أمس، بحالة التهاب كبدي حاد دون سبب معلوم لرضيع يبلغ من العمر 10 شهور.

وتم نقل الرضيع إلى قسم الطوارئ بمستشفى "كيه كيه" للنساء والأطفال في 25 أبريل.

واستقبله المستشفى لإجراء المزيد من الفحوص، حسبما ذكرت صحيفة "ذا ستريتس تايمز" السنغافورية، ويشار إلى أن الرضيع وأسرته في حالة جيدة.

وذكرت وزارة الصحة، أمس، أن الفحوص جارية لتحديد إذا ما كانت هناك معلومات مماثلة للحالة لدى حالات أخرى مصابة بالتهاب كبدي حاد ليس لها سبب معلوم وتم تسجيلها على مستوى العالم ولدى منظمة الصحة العالمية.

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