جونسون يتعهد بمساعدات إضافية لأوكرانيا

المصدر: د ب أ

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تعهد رئيس الوزراء بوريس جونسون بتقديم مساعادات عسكرية إضافية لأوكرانيا، حيث أخبره الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بما تحتاجه البلاد للدفاع عن نفسها في مواجهة القوات الروسية.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية أن جونسون عرض على زيلينسكي في مكالمة "السبت" "استمرار الدعم بريطانيا الاقتصادي والإنساني"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).



وقال جونسون للرئيس الأوكراني إنه "أكثر التزاما من أي وقت مضى تجاه تعزيز أوكرانيا وضمان فشل "الرئيس الروسي فلاديمير" بوتين".



وتعد بريطانيا إحدى أكبر موردي الأسلحة الأوروبيين إلى أوكرانيا، حيث أرسلت بالفعل أكثر من 5000 صاروخ مضاد للدبابات، و 1360 وحدة ذخيرة مضادة للهياكل الصلبة، وخمسة أنظمة دفاع جوي مؤلفة من أكثر من 100 صاروخ و 4.5 طن من المتفجرات البلاستيكية، وفقا لوزارة الدفاع.



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