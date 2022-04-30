لافروف: إجلاء أكثر من مليون شخص من أوكرانيا لروسيا منذ 24 فبراير

المصدر: رويترز

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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في تصريحات نُشرت في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت إنه تم إجلاء نحو 1.02 مليون شخص من أوكرانيا إلى روسيا منذ 24 فبراير.

ويشمل هذا العدد 120 ألف أجنبي وأشخاص تم إجلاؤهم من منطقتي دونيتسك ولوجانسك الانفصاليتين اللتين تدعمها روسيا.

وأكد لافروف في تصريحات لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) ونُشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية أن دعم حلف شمال الأطلسي الصريح لأوكرانيا يعرقل التوصل إلى اتفاق سياسي لإنهاء الصراع.

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