الصين تصف العلاقة مع روسيا بـ"نموذج جديد" للعالم

المصدر: د ب أ

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كثفت الصين دعمها الخطابي لروسيا، متحدية الولايات المتحدة وغيرها من الدول التي تريد من بكين إدانة موسكو لحربها في أوكرانيا، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو ليجيان، "إحدى النتائج المهمة لنجاح العلاقات الصينية الروسية هي أن الجانبين يرتقيان فوق نموذج التحالف العسكري والسياسي في الحرب العالمية الباردة"، مضيفا أنهما "يلزمان أنفسهما بتطوير نموذج جديد للعلاقات الدولية".

وقال تشاو في موجز دوري اليوم الجمعة، في بكين، إن النموذج المشار إليه لا يتسبب في مواجهات أو يستهدف دولا أخرى.

وتابع أن هذا نهجا مختلفا عن "عقلية الحرب الباردة" التي جسدتها دول معينة؛ في إشارة إلى النقد المعياري الذي تستخدمه بكين للتعاون الأمريكي مع تكتلات مثل حلف شمال الأطلسي (ناتو) الذي تقول بكين إن توسعه هو ما أدى لهجوم روسيا.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن حذر نظيره الصيني شي جين بينج الشهر الماضي من "الآثار والتداعيات" إذا ما دعمت بكين موسكو بشأن الحرب، وقال الرئيس الصيني إن بلاده لا تريد الحرب.

وإضافة إلى عدم إدانة روسيا، لم تفرض الصين أي عقوبات على موسكو على غرار الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى.

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