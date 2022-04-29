اليابان تعثر على حطام سفينة سياحية مفقودة

المصدر: رويترز

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ذكرت وسائل إعلام أن اليابان تمكنت اليوم الجمعة من تحديد موقع جسم سفينة سياحية مفقودة قبالة ساحلها الشمالي بعد ستة أيام من اختفائها في حادث أسفر عن مقتل 14 على الأقل.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن.إتش.كيه) أن جسم السفينة (كازو 1) عثر عليه في مياه عمقها نحو مئة متر قبالة شبه جزيرة شيريتوكو في جزيرة هوكايدو الشمالية وتم تحديد موقعه في لقطات من كاميرا تحت الماء للقوات البحرية اليابانية.

ولم يتمكن مسؤول في خفر السواحل بعد تأكيد تقارير العثور على حطام السفينة.

وفقدت السفينة يوم السبت بعد عدة ساعات من مغادرتها في جولة حول شبه الجزيرة المعروف عنها أنها غنية بمناظر طبيعية وحياة برية.

وكان على متن القارب 26 شخصا من بينهم طفلان واثنان من أفراد الطاقم.

وقال مسؤول في خفر السواحل إن 14 تم العثور عليهم قتلى أما الباقين فلا يزالون في عداد المفقودين.

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