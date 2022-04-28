انقطاع الإنترنت في فرنسا بفعل هجمات تستهدف شبكات الألياف الضوئية

المصدر: د ب أ

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أعلنت شركتا "إس إف آر" و "فري" الفرنسيتان لخدمات المحمول والإنترنت، أمس، أن هجمات استهدفت كابلات ألياف ضوئية طويلة تسببت في انقطاع خدمة الإنترنت في عدة أجزاء من فرنسا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء.

وقال متحدث باسم إحدى الشركتين لوكالة بلومبرغ إن القطاع السيبراني لمكتب المدعي العام لباريس فتح تحقيقاً جنائياً في الأمر.

وتم تكليف وكالة الأمن الفرنسية والشرطة القضائية بإجراء التحقيق.

وأفاد مصدر مطلع بأنه تم قطع الكابلات التي تصل بين مناطق في العاصمة باريس بمدن ليون وستراسبورغ وليل في عدة مواضع.

وقال متحدث باسم شركة "إس إف آر" إن الأولوية لإعادة الشبكة.

وقالت مؤسسة "نيتاليس" لتنظيم المعاملات بين الشركات إن الهجوم يمثل "حادثاً كبيراً، وغير مسبوق في مداه".

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