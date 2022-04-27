الحكم بالسجن 5 سنوات على زعيمة ميانمار المعزولة أونغ سان سو تشي

المصدر: د ب أ

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قضت محكمة يسيطر عليها المجلس العسكري الحاكم في ميانمار اليوم الأربعاء، على زعيمة البلاد المعزولة أونغ سان سو تشي، بالسجن لمدة خمس سنوات، حسبما أفادت مصادر مطلعة على الإجراءات.

وهذا هو الحكم الأول وسط 11 تهمة فساد أخرى تواجهها سو تشي بموجب قانون مكافحة الفساد. وتنطوي كل تهمة من هذه التهم على عقوبة محتملة بالسجن لمدة أقصاها 15 عاما.

وأدينت سو تشي بزعم قبولها رشوة بقيمة 600 ألف دولار نقدا وسبائك ذهبية من رئيس وزراء يانجون السابق، وقد نفت هذا الادعاء.

ومنع الصحفيون وأفراد الجمهور من حضور المحاكمة.

وقد حكم عليها بالفعل بالسجن لمدة ست سنوات لخمس تهم أقل خطورة من بينها حيازة جهاز اتصال لاسلكي وانتهاك قيود فيروس كورونا.

وتواجه سو تشي /76 عاما/ أحكاما بالسجن تصل في مجموعها إلى أكثر من 160 عاما.

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