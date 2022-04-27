زيلينسكي: أهداف روسيا تتجاوز أوكرانيا

المصدر: د ب أ

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الثلاثاء، إن أهداف روسيا تتجاوز بكثير عمليتها العسكرية الحالية في أوكرانيا.

وأضاف زيلينسكي في رسالة مصورة ليلا نشرت على موقع تليغرام مساء أمس الثلاثاء: "إن الهدف النهائي للقيادة الروسية ليس فقط الاستيلاء على أراضي أوكرانيا، ولكن تقطيع أوصال وسط وشرق أوروبا بأكمله وتوجيه ضربة عالمية للديمقراطية".

وأشار زيلينسكي إلى أن "توجيه ضربة عالمية إلى الديمقراطية" هو أيضا أحد أهداف موسكو.

وأضاف الرئيس الأوكراني في رسالته أنه في "العالم الحر، أدرك الجميع عمليا أن غزو أوكرانيا ليس سوى البداية".

وتوقع زيلينسكي أن الهجمات المستمرة على أوكرانيا، في منطقة أوديسا جنوبي البلاد أو في الدونباس في الشرق على سبيل المثال، لن تجلب لروسيا سوى "خسائر جديدة".

وأوضح أن ذلك سيؤدي إلى فرض حزمة عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي أو المزيد من القيود التجارية.

وأكد زيلينسكي أنه "سيتعيّن على معظم الروس دفع نتيجة سياسات حكومة موسكو العدوانية بمزيد من الفقر".

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