كييف تسقط تمثالاً من الحقبة السوفيتية يرمز للصداقة الروسية الأوكرانية

المصدر: رويترز

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أعلن رئيس بلدية كييف تفكيك تمثال يعود إلى الحقبة السوفيتية يرمز للصداقة بين روسيا وأوكرانيا بالمدينة أمس الثلاثاء، وذلك على خلفية الملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

يصور التمثال عاملين أحدهما أوكراني والآخر روسي فوق قاعدة حجرية، ويرفعان سويا وسام الصداقة السوفيتي. وكان التمثال موضوعا تحت نصب "قوس الصداقة بين الشعوب"، الذي أقيم في 1982 للاحتفال بالذكرى الستين لتأسيس الاتحاد السوفيتي.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو "هذا التمثال... يرمز للصداقة بين الأمتين الأوكرانية والروسية.. نرى الآن كيف حال هذه ‭'‬الصداقة‭'‬.. تدمير مدن أوكرانية وتدمير حياة أوكرانيين وقتل عشرات الآلاف من المسالمين. لدي قناعة بأن لمثل هذا التمثال معنى آخر تماما الآن".

وعندما بدأ التمثال في السقوط، صفق حشد من الناس وهتفوا "المجد لأوكرانيا.. المجد للأبطال.. المجد للأمة الأوكرانية".

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