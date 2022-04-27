روسيا توقف شحنات الغاز الطبيعي عن بلغاريا وبولندا

المصدر: د ب أ

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أعلنت حكومتا بلغاريا وبولندا أن روسيا ستوقف تسليم إمدادات الغاز الطبيعي إليها "الأربعاء"، في تصعيد كبير بشأن المعركة بين موسكو وأوروبا على إمدادات الغاز الضرورية.

وذكرت وزارة الطاقة البلغارية في ساعة متأخرة من "الثلاثاء" أن شركة الغاز الطبيعي البلغارية "بلغارغاز" تلقت إخطاراً بقطع إمدادات الغاز من شركة الطاقة الروسية العملاقة "جازبروم".



وأوضحت الوزارة أن بلغاريا اتخذت خطوات باتجاه توفير إمدادت بديلة للغاز، مضيفة أن وضع حد لاستهلاك الغاز ليس ضروريا في الوقت الراهن.



وأفاد بيان الوزارة بأن الحكومة "امتثلت بالكامل" تجاه التزاماتها وسددت جميع المدفوعات "في أوانها وبدقة" كما ينص العقد الحالي.



وقال وزير الطاقة البلغاري ألكسندر نيكولوف إنه سيعلق على وقف الإمدادات غدا الأربعاء.



وأعلن رئيس الوزراء كيريل بيتكوف في وقت سابق أن وفداً من الحكومة البلغارية سيسافر إلى كييف "الأربعاء".



وذكرت شركة الغاز البولندية الرئيسية "بي جي نيج" أن جميع تدفقات الغاز ستتوقف اعتباراً من "الأربعاء"، بسبب رفض وارسو مطلبا من موسكو بدفع مقابله بالروبل.



وذكر مسؤولون بولنديون أن البلاد تستعد لمثل هذا السيناريو منذ فترة، وأن منشآت تخزين الغاز ممتلئة حالياً بنسبة 76 %، مقارنة بـ 39 % قبل عام.

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