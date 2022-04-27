بوتين يلتقي جوتيريش لبحث الحرب في أوكرانيا

المصدر: د ب أ

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بحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش المسائل الخاصة بالحرب الأوكرانية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أعقاب لقائه مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

وأظهرت وسائل الإعلام الحكومية الروسية جوتيريش والرئيس الروسي وهما يجلسان في مواجهة كل منهما الآخر طاولة بيضاوية كبيرة في قاعة قصر مجلس الشيوخ. ويتردد أن المحادثة في الكرملين استمرت حوالي ساعة.

ودعا جوتيريش في وقت سابق إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا خلال المحادثات مع لافروف التي استمرت لعدة ساعات. وطالب أيضا بإنشاء ممرات إنسانية حتى يتمكن السكان في المناطق المحاصرة في الوصول إلى مكان آمن.

واقترح جوتيريش تشكيل مجموعة ثلاثية لحل المشاكل الانسانية في أوكرانيا، مؤلفة من ممثلين من الامم المتحدة وكييف وموسكو.

وأضاف جوتيريش: "إن الأمم المتحدة مستعدة للتعبئة الكاملة لمواردها البشرية واللوجستية للمساعدة على إنقاذ الأرواح في ماريوبول".

وذكر المتحدث باسم جوتيريش بعد الاجتماع الذى استمر لمدة ساعة أن بوتين "وافق من حيث المبدأ" على مثل هذا الترتيب بالنسبة لمصنع "آزوفستال" في ماريوبول .

ويمثل مصنع "آزوفستال" للصلب آخر معقل للأوكرانيين المدافعين عن ماريوبول. ويختبئ المدنيون في المجمع مترامي الأطراف إلى جانب المقاتلين.وتم بث مقتطفات من الاجتماع عبر التلفزيون الروسي.



وقال بوتين لجوتيريش عن ماريوبول: "لم يعد هناك قتال، لقد انتهى". وأعلن بوتين الأسبوع الماضي أن ماريوبول "تحررت"، رغم وجود المقاتلين الصامدين في مصنع الصلب.



كما علق بوتين على حالة المفاوضات المعلقة بين موسكو وكييف. وذكر أنه تم أولا التوصل إلى "تقدم" خلال المحادثات في تركيا قبل نحو شهر. ثم خرجت المباحثات عن مسارها بسبب تغيير أوكرانيا لموقفها بعد "الاستفزاز في بوتشا".

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