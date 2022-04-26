الأمم المتحدة تتوقع 8.3 مليون لاجئ من أوكرانيا هذا العام

المصدر: رويترز

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قالت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الثلاثاء إن المفوضية تتوقع فرار نحو 8.3 مليون شخص من أوكرانيا هذا العام، في تعديل لتوقعاتها السابقة.

وأضافت المتحدثة شابيا مانتو في إفادة صحفية للأمم المتحدة أن أكثر من 12.7 مليون شخص فروا من ديارهم في الشهرين الماضيين، هم 7.7 مليون نازح داخليا وأكثر من خمسة ملايين فروا عبر الحدود.

كانت المفوضية قد خططت في السابق لحوالي أربعة ملايين لاجئ في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير، لكن هذا العدد تم تجاوزه الشهر الماضي.

وقالت مانتو "لم نشهد حجم الأزمة وبالتأكيد سرعة فرار الناس في الآونة الأخيرة".

وأضافت أن سوريا لا تزال تمثل أكبر أزمة لاجئين في العالم حاليا، حيث فر 6.8 مليون شخص.

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