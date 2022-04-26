لافروف: الناتو منخرط في الحرب مع روسيا

المصدر: رويترز

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كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مقابلة أذيعت أمس، أن الأسلحة الغربية التي تتسلمها أوكرانيا مؤشر على أن حلف شمال الأطلسي "في واقع الأمر منخرط في حرب مع روسيا"، وأن موسكو تعد هذه الأسلحة أهدافاً مشروعة.

وقال لافروف، للتلفزيون الحكومي في مقابلة نُشرت على موقع وزارة الخارجية عبر الإنترنت: "هذه الأسلحة ستكون هدفاً مشروعاً لأنشطة الجيش الروسي في سياق العملية الخاصة".

وأضاف: "منشآت التخزين غربي أوكرانيا تم استهدافها أكثر من مرة (من قبل القوات الروسية)... حلف شمال الأطلسي في واقع الأمر منخرط في حرب مع روسيا عبر وكيل.. وهو يسلح ذلك الوكيل. الحرب تعني الحرب".

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