بعد نجاح صفقة ماسك.. ترامب يعلن موقفه من استخدام تويتر

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب موقفه من استخدام "تويتر"، بعد نجاح صفقة إيلون ماسك بالاستحواذ على المنصة.

وقال ترامب، أمس، إنه لن يعود إلى منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" حتى إذا عاد حسابه على تلك المنصة بعد شراء الملياردير إيلون ماسك لها.

وأضاف، لقناة "فوكس نيوز"، أنه سيُفعِّل حساباً رسمياً له على منصة "تروث سوشيال" الناشئة التي يمتلكها خلال الأيام السبعة المقبلة.

وتابع: "لن أستخدم تويتر، سأظل على تروث".

وأعرب عن سعادته بشراء إيلون موقع "تويتر"، لأنه سيجري تحسينات عليه، واصفاً إياه بأنه "رجل طيب".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز