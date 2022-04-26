قلق في البيت الأبيض بعد استحواذ ماسك على تويتر

المصدر: رويترز

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رفض البيت الأبيض التعليق، أمس، على صفقة الملياردير إيلون ماسك لشراء تويتر، لكنه قال إن الرئيس جو بايدن عبَّر مراراً عن قلقه إزاء قوة منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت جين ساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض: "قلقنا ليس جديداً"، مضيفةً أن هذه المنصات في حاجة إلى أن تخضع للحساب.

وأضافت: "تحدث الرئيس منذ فترة طويلة عن قلقه إزاء قوة منصات وسائل التواصل الاجتماعي بما يشمل تويتر وغيرها، في نشر معلومات مضللة".

لكنها استدركت قائلةً إن البيت الأبيض لن يعلِّق على صفقة فردية.

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