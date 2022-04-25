كوريا الشمالية تنظم عرضاً عسكرياً ليلياً

المصدر: رويترز

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أكد مصدر عسكري كوري جنوبي أن كوريا الشمالية نظمت عرضا عسكريا ليليا كان متوقعا على نطاق واسع اليوم الاثنين بمناسبة مرور 90 عاما على تأسيس جيشها مع توقع أن يشمل العرض أحدث أسلحة الدولة المسلحة نوويا.

يأتي هذ العرض بعد أن استأنفت كوريا الشمالية اختبار صواريخها الباليستية العابرة للقارات الشهر الماضي لأول مرة منذ عام 2017.

وقالت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية في وقت سابق نقلا عن مصادر عسكرية لم تسمها إن كوريا الشمالية أجرت العرض بعد غروب الشمس. وذكرت الوكالة أنه يعتقد أن العرض يشمل بعضا من أحدث صواريخ كوريا الشمالية، بما في ذلك أكبر صواريخها العابرة للقارات هواسونج-17 والذي تم اختباره لأول مرة الشهر الماضي.

وأشارت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية يوم الأحد إلى كيفية اكتساب بيونجيانج "قوة لا تقهر لا يمكن للعالم أن يتجاهلها ولا يمكن لأحد أن يمسها" في عهد الزعيم كيم جونج أون وذلك في إشارة واضحة إلى أسلحتها النووية.

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