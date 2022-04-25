اليورو عند أدنى مستوى منذ مارس 2020

المصدر: د ب أ

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تراجع اليورو إلى أدنى مستوى مقابل الدولار منذ مارس من عام 2020 ، متخليا عن مكاسب كان حققها في وقت سابق، وذلك وسط اتساع قوة الدولار.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء فقد تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 8ر0% إلى 1.0707، بعد مكاسب حققها في التعاملات الآسيوية المبكرة بعد فوز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بولاية ثانية.

كما تراجع اليورو مقابل الين الياباني بنسبة 1.1%، إلى 137.30.

وارتفع مؤشر بلومبرج للدولار في الأسواق الفورية بنسبة 0.5% إلى أعلى مستوى منذ مايو من عام 2020.

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