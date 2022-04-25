زيلينسكي يستقبل بلينكن وأوستن في كييف

المصدر: د ب أ

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استقبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "الأحد" في العاصمة الأوكرانية كييف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن كوفد من واشنطن يزور أوكرانيا .

والتقى المسؤولان الأمريكيان الكبيران زيلينسكي في العاصمة الأوكرانية، وفقا لما ذكره المستشار الرئاسي أوليكسي اريستوفيتش في حوار عبر الفيديو "الأحد". ولم يقدم المزيد من التفاصيل حتى الآن.

وكانت أوكرانيا قد أعلنت عن الزيارة "السبت". ولم يكن هناك تعليق من واشنطن.

وقال زيلينسكي قبل الزيارة إنه يعتزم بحث مسألة الأسلحة التي تحتاجها أوكرانيا مع بلينكن وأوستن ومدى سرعة توفيرها.



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