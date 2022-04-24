القوات الروسية تكثف قصفها وأوكرانيا تدعو للهدنة

المصدر: رويترز

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قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد إن صواريخها عالية الدقة أصابت تسعة أهداف عسكرية أوكرانية خلال الليل من بينها أربعة مستودعات أسلحة في منطقة خاركيف تضم أسلحة مدفعية.

وأضافت الوزارة أيضا أن قواتها الصاروخية والمدفعية دمرت أربعة مستودعات أسلحة أخرى في نفس المنطقة وضربت منشأة في منطقة دنيبروبتروفسك تنتج متفجرات للجيش الأوكراني.



وقال كبير المفاوضين الأوكرانيين والمستشار الرئاسي ميخائيلو بودولياك اليوم الأحد إن القوات الروسية تقصف ماريوبول بشكل مستمر وحث موسكو على قبول "هدنة حقيقية في عيد القيامة".

وأضاف بودولياك في تغريدة على تويتر "روسيا تهاجم آزوفستال في ماريوبول على نحو مستمر. يتعرض المكان الذي يوجد فيه المدنيون والجيش إلى القصف بالقنابل والمدفعية الثقيلة".

وحث روسيا على "التفكير في ما تبقى من سمعتها" ودعا إلى "هدنة حقيقية في عيد القيامة في ماريوبول" إلى جانب فتح ممر إنساني فورا للمدنيين وجولة خاصة من المحادثات "لتسهيل تبادل العسكريين والمدنيين".



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