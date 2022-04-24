انفجار بمصفاة للنفط يودي بحياة العشرات في نيجيريا

المصدر: د ب أ

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لقي عشرات الأشخاص حتفهم حرقا عقب وقوع انفجار بمصفاة نفط غير قانونية في جنوب شرق نيجيريا، وفقا لما قاله مسؤولون حكوميون.

وقال إدريس موسى المدير العام للوكالة الوطنية لرصد التسرب النفطي والتعامل معه، "حصد الحادث عدة أرواح، خاصة الذين يعملون في نشاط تصفية النفط والتزود بالوقود بصورة غير قانونية". وقد وقع الانفجار في وقت مبكر من أمس السبت في منطقة اجبيما-ندونيا في ولاية ريفيرز.

ولم يتم الإعلان عن حصيلة وفيات رسمية، ولكن التقارير الإعلامية تقدر القتلى بأكثر من 100 شخص، بسبب الانفجار والحريق الذي تلاه.

وأظهرت مقاطع الفيديو عشرات الجثث المتفحمة بحيث يتعذر التعرف عليها.

ولم يتضح بعد سبب الانفجار، ويمكن أن يكون السبب وصول النفط الخام الذي يتم تصفيته لشعلة النار التي يتم استخدامها لغليان النفط كجزء من عملية التصفية.

وقال موسى إنه تم احتواء الحريق، وجاري التحقيق في الحادث.

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