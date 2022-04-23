روسيا تحقق في حقيقة وجود قوات بريطانية خاصة في أوكرانيا

المصدر: رويترز

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أكدت أعلى هيئة تحقيق رسمية في روسيا اليوم السبت أنها تحقق في تقرير إعلامي روسي يزعم نشر خبراء من القوات الخاصة البريطانية في غرب أوكرانيا.

وهذه القوات الخاصة هي من قوات النخبة العسكرية البريطانية المدربة على القيام بالعمليات الخاصة والمراقبة ومكافحة الإرهاب.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية اليوم السبت عن مصدر أمني روسي قوله إنه جرى إرسال نحو 20 عضوا في هذه القوة الخاصة إلى منطقة لفيف.

وقالت لجنة التحقيق الروسية في بيان إنها ستتابع التقرير الذي أفاد بإرسالهم "لمساعدة الأجهزة الخاصة الأوكرانية في تنظيم أعمال تخريبية في أراضي أوكرانيا".

وقال متحدث من وزارة الدفاع البريطانية "نحن لا نعلق على أمر يخص القوات الخاصة".

وقالت بريطانيا إنها أرسلت مدربين عسكريين إلى أوكرانيا في وقت سابق من هذا العام لتدريب القوات المحلية على استخدام الأسلحة المضادة للدبابات، لكن الحكومة البريطانية قالت في 17 فبراير، أي قبل أسبوع من الهجوم الروسي، إنها سحبت جميع القوات باستثناء القوات اللازمة لحماية السفير البريطاني.

ولم يتضح ما هي الخطوات التي تعتزم لجنة التحقيقات الروسية اتخاذها ردا على وجود قوات خاصة بريطانية في أوكرانيا. لكن التحقيق في احتمال وجود قوة من دولة عضو بحلف شمال الأطلسي في أوكرانيا أمر مهم، في ظل التحذير الذي أصدرته روسيا للغرب بعدم التورط في الحرب.

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