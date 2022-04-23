أوكرانيا: روسيا تكثف قصف مدن منطقة لوهانسك

المصدر: رويترز

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قال سيرهي جايداي حاكم منطقة لوهانسك الأوكرانية في تصريحات تلفزيونية إن القوات الروسية واصلت اليوم السبت قصف جميع المدن التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية في المنطقة الواقعة في شرق البلاد وإنها تكثف القصف.

وأضاف أن القوات الأوكرانية تنسحب من بعض التجمعات السكنية هناك لتعيد تنظيم صفوفها، لكن هذه الخطوة لا ترقى إلى انتكاسة خطيرة.

وتنفي روسيا استهداف المناطق السكنية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت إن قواتها أسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز سو-25 ودمرت ثلاث طائرات هليكوبتر من طراز مي-8 في مطار صغير بمنطقة خاركيف بأوكرانيا.

ولم يصدر رد حتى الآن من كييف بشأن ما أعلنته روسيا.

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