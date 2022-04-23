زلزال قويّ يهزّ البوسنة والهرسك..فيديو

المصدر: د ب أ

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هزّ زلزال قوي البوسنة والهرسك مساء أمس الجمعة.

وقال مركز العلوم الجيولوجية الألماني (جيه إف زد) في مدينة بوتسدام بألمانيا إن الزلزال، الذي وقع مساء أمس الجمعة الساعة 11:07 بالتوقيت المحلي (21:07 بتوقيت غرينتش) كان بقوة 6ر5 درجة على مقياس ريختر.

وأشار المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إلى أن قوة الزلزال بلغت 7ر5 درجة على مقياس ريختر.

وكان مركز الزلزال جنوب شرق مدينة موستار.

ولم ترد على الفور معلومات عن أية خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.

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