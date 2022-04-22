بريطانيا تقرر إعادة فتح سفارتها في كييف الشهر المقبل

المصدر: د ب أ

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أعلن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون أن البعثة الدبلوماسية لبلاده تعتزم إعادة فتح السفارة في العاصمة الأوكرانية كييف، الشهر المقبل.

وجاء إعلان جونسون بشأن السفارة خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الهندية نيودلهي حيث يجري محادثات مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي، بحسب ما أوردته اليوم الجمعة وكالة الأنباء البريطانية بي آيه ميديا".

كان رئيس الوزراء البريطاني قام بزيارة مفاجئة لكييف في وقت سابق الشهر الجاري ،حيث التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

كما تأتي هذه الخطوة في وقت بدأ فيه دبلوماسيو دول أوروبية أخرى العودة إلى كييف، في أعقاب تخفيف الموقف الأمني بعد انسحاب القوات الروسية التي كانت تستعد لمهاجمة المدينة.

كانت بريطانيا نقلت سفارتها إلى مدينة لفيف بعد وقت قصير من بدء الهجوم الروسي في أوكرانيا.

وأعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس في مارس الماضي أن السفيرة مليندا سيمونز غادرت أوكرانيا بسبب "الموقف الأمني الخطير".

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