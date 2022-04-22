وزير الدفاع الأمريكي يدعو نظراءه للاجتماع حول أوكرانيا

المصدر: د ب أ

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دعا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن وزراء الدفاع من عدة دول لعقد اجتماع حول أوكرانيا في قاعدة جوية بألمانيا الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع في قاعدة رامشتاين الجوية يوم الثلاثاء المقبل، وفقا لما ذكره المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي في واشنطن أمس الخميس.

ولم يقدم كيربي أي تفاصيل حول المشاركين. ولكنه قال إن المشاركين لن يكونوا فقط من دول حلف شمال الأطلسي (ناتو).

ويعتبر أحد أهداف الاجتماع هو الأمن والسيادة الدائمين لأوكرانيا. وسيكون الاجتماع أيضًا حول الاحتياجات الدفاعية لأوكرانيا لما بعد الحرب الحالية.

وأوضح كيربي "أن الوزير... يعتقد أنه ليس من السابق لأوانه البدء في مناقشة مع الحلفاء والشركاء على المدى الطويل حول ما يجب أن تبدو عليه السيادة الأوكرانية مستقبلا".

وأعلنت الحكومة الأمريكية أمس الخميس عن تخصيص 800 مليون دولار كمساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا.

وأضاف كيربي "أريد أن أؤكد مرة أخرى أن ما نقدمه يتم بالتشاور الكامل مع الأوكرانيين وإنهم يعتقدون أن هذه المنظومات ستكون مفيدة لهم في القتال في الدونباس. أين ومتى وكيف يشغلونها سيكون الأمر بالطبع متروكا لهم ".

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