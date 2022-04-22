600 مليار دولار تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا

المصدر: د ب أ

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كشف رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شمهال أن إعادة الإعمار في بلاده ستتكلف نحو 600 مليار دولار.

ودعا شمهال الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي إلى التبرع بعشرة في المئة من احتياطي الأصول التي تحصل عليها من الصندوق للإسهام في هذه الجهود.

وأوضح شمهال، خلال اجتماع وزاري أمس تم تنظيمه لدعم البلاد على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن أوكرانيا تحتاج إلى تمويل يتراوح بين 4 و5 مليارات دولار شهرياً على المدى القصير.

وقال إن البلاد على المدى الطويل ستكون في حاجة لاستراتيجية تعافي مماثلة لخطة مارشال لإنقاذ أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.

وأضاف أن أوكرانيا بصدد إعداد خطة للتعافي تشمل الاندماج في الاتحاد الأوروبي.

ودعا دول العالم إلى المساعدة في تزويد أوكرانيا بالذخيرة والسلاح وفرض المزيد من العقوبات على روسيا.

وقال إنه بعث خطابات للدول الشريكة لأوكرانيا، يطلب منها التبرع بعُشر حقوق السحب الخاصة بها، والمعروفة اختصارا باسم "إس دي آر"، لدعم بلاده مالياً.

وأكد رئيس الوزراء الأوكراني: "سنقاتل بشجاعة وحكمة من أجل الدفاع عن بلادنا وحرية القارة الأوروبية، ولكن نحتاج إلى دعمكم من أجل الانتصار في الحرب، نحتاج إلى دعمكم".

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