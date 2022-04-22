عمران خان يهدد بالزحف على إسلام أباد

المصدر: رويترز

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هدَّد رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان بالزحف على إسلام أباد.

وطالب خان، أمس، بانتخابات جديدة في ظل اضطراب سياسي بعد تولي حكومة جديدة مقاليد السلطة.

وحذر من أن الحكومة تواجه تحديات ضخمة لإنعاش الاقتصاد المتعثر.

واستقال خان مع أكثر من 100 مشرع بالبرلمان ينتمون لحزبه بعد خسارته تصويتاً بحجب الثقة دعت إليه المعارضة التي اتهمته بسوء إدارة الاقتصاد والحكم والعلاقات الخارجية.

وقال خان أمام، حشد ضم عشرات الآلاف بمدينة لاهور شرقي باكستان، وهو ثالث تجمع عام ضخم منذ فقد السلطة لزيادة الضغط على الحكومة الجديدة: "أياً كان من ارتكب خطأ، فهناك طريقة واحدة لتصحيحه، وهي إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن".

وطلب خان من مؤيديه الاستعداد لتلبية دعوته للزحف نحو إسلام أباد إذا تأخرت الاستجابة لطلبه بانتخابات مبكرة، وقال: "انتظروا ندائي".

وشكل رئيس الوزراء الجديد شهباز شريف، الثلاثاء، حكومة ائتلافية ضمت أحزاباً معارضة كانت متنافسة في السابق قبل أن تتحد للإطاحة بخان.

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