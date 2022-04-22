مقتل 6 أشخاص بحريق في معهد عسكري روسي

المصدر: د ب أ

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لقي ستة أشخاص حتفهم وأصيب 27 آخرون من جراء حريق في معهد عسكري لأبحاث الصواريخ في روسيا، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

وأفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية بأن الحريق اندلع، أمس، في معهد بمدينة تفير، شمال غرب موسكو.

وأكدت حكومة تفير أوبلاست وقوع الحريق وأعلنت إطفاءه، لكنها لم تدلِ بأعداد الضحايا.

ووفقاً للنتائج الأولية، أدى عطل غير محدد في شبكة الطاقة إلى نشوب الحريق.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو ألسنة لهب تنبعث من المبنى وسحابة دخان كثيفة تتشكل في السماء فوق المدينة، وتم إرسال العشرات من سيارات الإطفاء ومروحية لإخماد الحريق.

واحترق المبنى الواقع بوسط المدينة عملياً، حيث انهار السقف.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأنه ربما بقي عدد من الأشخاص محاصرين تحت الأنقاض.

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