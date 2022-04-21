نائبة رئيس الوزراء البلجيكي تتنحى مؤقتا لتعتني بزوجها

المصدر: رويترز

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قالت صوفي ويلميس وزيرة الخارجية البلجيكية ونائبة رئيس الوزراء اليوم الخميس، إنها ستتنحى مؤقتا عن مهامها الحكومية لتعتني بزوجها الذي جرى تشخيص إصابته بسرطان المخ.

وأضافت في بيان "هذه المحنة العصيبة لن تمر دون تبعات على أسرتي، ولذلك ستكون هناك تبعات أيضا على دوري داخل الحكومة البلجيكية".

وشغلت ويلميس منصب رئيسة الوزراء من قبل بين عامي 2019 و2020 وكانت أول امرأة تتولى هذا المنصب في بلادها. وقالت إنها ستكون في عطلة حتى الصيف على الأقل عندما تعيد هي وأسرتها تقييم الموقف.

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