روسيا تعلن إحباط هجوم لداعش في القرم

المصدر: د ب أ

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أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، إحباط هجوم كان يستعد أحد مؤيدي تنظيم داعش الإرهابي لتنفيذه في القرم.

ووفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية فإن التفجير كان سيستهدف سكة حديد سيمفيروبول.

ونقلت الوكالة عن بيان لجهاز الأمن أنه "تم اعتقال مواطن روسي من أنصار تنظيم داعش الإرهابي في مدينة سيمفيروبول، حيث كان يستعد لتفجير السكك الحديدية، بتوجيه من قادة كتيبة تتار القرم".

وأضاف البيان أنه تم العثور في منزل المشتبه به على قنبلتين محليتي الصنع بوزن إجمالي يبلغ ثلاثة كيلوجرامات، ومفجرين كهربائيين، وخارطة توضح

وضع عبوات ناسفة تحت خط السكة الحديد، وعلم ومنشورات دعائية.

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