بايدن يزور كوريا الجنوبية مايو المقبل

المصدر: رويترز

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ذكر مصدر مطلع أنه من المتوقع أن يزور الرئيس الأمريكي جو بايدن كوريا الجنوبية في الشهر المقبل لعقد قمة مع رئيسها المنتخب يون سوك-يول.

ويتولى يون الرئاسة في العاشر من مايو بعد فوزه في انتخابات متقاربة النسب في التاسع من مارس.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر هويته نظرا لحساسية الأمر إن موعد الزيارة بدقة لم يتحدد بعد.

وذكرت صحيفة دونج آه إلبو الكورية الجنوبية أنه من المرجح أن يصل بايدن في 20 مايو في زيارة تستمر ثلاثة أيام قبل أن يغادر إلى اليابان للمشاركة في قمة مجموعة الحوار الأمني الرباعي التي تضم الولايات المتحدة والهند وأستراليا واليابان.

وامتنع فريق يون الانتقالي عن التعقيب.

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