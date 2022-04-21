استطلاع: ماكرون أكثر إقناعاً من لوبان في مناظرة قبل انتخابات الرئاسة

المصدر: رويترز

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كشف استطلاع للرأي أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكثر إقناعا عن مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان في مناظرة بثها التلفزيون قبل جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة الفرنسية يوم الأحد.

ووفقا لاستطلاع الرأي، الذي أجرته شركة إيلابي لاستطلاعات الرأي لصالح محطة بي.إف.إم التلفزيونية، وجد 59 بالمئة من المشاهدين الذين استطلعت آراؤهم أن ماكرون أكثر إقناعا عن لوبان.

وفي 2017 خلص استطلاع رأي أجرته نفس الشركة إلى أن 63 بالمئة من المشاهدين وجدوا ماكرون أكثر إقناعا.

وتظهر تقديرات التصويت في الانتخابات المقرر عقدها في 24 أبريل أن ماكرون سيفوز بنحو 55.5 بالمئة من الأصوات.

وهزم ماكرون منافسته لوبان في انتخابات 2017 بحصوله على 66.1 بالمئة من الأصوات.

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