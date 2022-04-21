حزمة عقوبات أمريكية جديدة ضد روسيا

المصدر: د ب أ

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أعلنت الولايات المتحدة أمس الأربعاء عن فرض حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وأفادت شبكة "سي إن إن" بأن الحزمة الجديدة تستهدف بنكا تجاريا رئيسيا وشبكة عالمية تضم أكثر من 40 فردا وكيانا روسيا يتزعمهم رجل الأعمال كونستانتين مالوفيف.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان صحفي أن تلك العقوبات تستهدف أيضا شركة عاملة في صناعة تعدين عملات رقمية في روسيا، حيث تفيد تقارير بأنها ثالث أكبر شركة في العالم لتعدين العملات الرقمية.

وأشارت وزارة الخزانة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تتضمن فيها العقوبات شركة تعدين عملات رقمية.

كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن فرض سلسلة قيود على إصدار التأشيرات لشخصيات روسية، وذلك ردا على العملية العسكرية الروسية ف أوكرانيا وتقويض الديمقراطية في بيلاروسيا.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في ديسمبر 2014، عقوبات على مالوفيف لتمويله انفصاليين في شرق أوكرانيا، ولعلاقاته الوثيقة بألكسندر بوروداي وإيجور جيركين، اللذين طالتهما العقوبات في السابق.

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