إخلاء مبنى الكونغرس بسبب تهديد محتمل

المصدر: رويترز

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أمرت الشرطة الأمريكية بإخلاء مبنى الكونغرس بسبب طائرة تشكِّل تهديداً محتملاً.

وأوضحت الشرطة أن إخلاء مجمع الكونغرس هذا المساء كان لمزيد من الحذر ليس أكثر.

وقالت شرطة مجمع الكونغرس الأمريكي (الكابيتول) إنه لا يوجد تهديد للمجمع الموجود في العاصمة واشنطن، وذلك بعد دقائق من إصدار بيان ذكرت فيه أنها تتعقب طائرة تشكل تهديداً محتملاً.

وأضافت، في بيان: "لا يوجد تهديد في المجمع. سنوافيكم بمزيد من التفاصيل".

وأشارت إلى أنه يجري تجهيز المباني لعودة العاملين مجدداً.

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