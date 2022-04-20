زيلنيسكي ينفي تلقي مقترحات روسية لإنهاء الحرب

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه لم يتلقَّ مقترحات روسية بشأن إنهاء الحرب.

وفي مؤتمر صحفي مع رئيس الاتحاد الأوروبي، شارل ميشيل، قال زيلينسكي في كييف اليوم: "لم أسمع شيئاً، لم أرَ شيئاً، وأنا على قناعة بأنهم لم يسلمونا شيئاً".

كانت روسيا أعلنت أنها سلمت المقترحات لأوكرانيا يوم الجمعة الماضي، ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف القول: "تم تسليم مسودتنا للجانب الأوكراني، وتتضمن نصوصاً شديدة الوضوح والتفصيل". ولم يكشف المتحدث عن أي تفاصيل بشأنها.

وشكا بيسكوف من أن أوكرانيا دائماً ما تغير مواقفها ومن افتقارها إلى الديناميكية، وقال: "قلنا مراراً إن ديناميكيات عمل الجانب الأوكراني لا تحقق التطلعات، وقد أصبحت الكرة الآن في ملعب الأوكرانيين".

ورد زيلينسكي قائلاً: "يبدو لي هنا أن السيد بيسكوف يلعب كرة القدم مع نفسه"، لافتاً إلى أنه بمجرد أن تتلقى أوكرانيا كرة ستظهر كيف أنها تسدد نحو المرمى.

وأبدى زيلينسكي استعداده للتبادل مع روسيا فيما يتعلق بالجنود والمدنيين المحاصرين داخل مصنع أزوفستال للصلب في ماريوبول من قبل قوات روسية، وقال: "نحن على استعداد لتبادل أهلنا مقابل جنود روس سواء من قتلى أو مصابين".

ويُعْتَقَد أن هناك نحو 2000 جندي أوكراني ومئات المدنيين موجودين داخل مخابئ المصنع، وعرض الجيش الروسي مراراً خروج المدنيين وطالب الجنود بالاستسلام.

يُذكر أن روسيا تشنّ حرباً على أوكرانيا منذ نحو شهرين.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز