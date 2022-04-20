غوتيريش يطلب الاجتماع مع بوتين وزيلينسكي بشكل منفصل لوقف الحرب

المصدر: رويترز

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طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش‭‭ ‬‬من كل من الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشكل منفصل استقباله لمناقشة سبل وقف الحرب وإحلال السلام بعد غزو موسكو لجارتها.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن رسالتين منفصلتين سُلمتا للبعثتين الدائمتين الروسية والأوكرانية بعد ظهر أمس الثلاثاء تطلب من بوتين استقبال غوتيريش في موسكو ومن زيلينسكي استقباله في كييف.

وأضاف دوجاريك في بيان "قال الأمين العام، في هذا الوقت الذي يشهد مخاطر كبيرة وتداعيات خطيرة، إنه يود مناقشة الخطوات العاجلة لإحلال السلام في أوكرانيا ومستقبل التعددية على أساس ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".

دعا غوتيريش أمس الثلاثاء إلى وقف القتال لأربعة أيام في أوكرانيا بمناسبة عيد القيامة للطائفة الأرثوذكسية من أجل السماح بممرات آمنة للمدنيين لمغادرة مناطق الصراع وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة بشدة.

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