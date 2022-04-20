البنتاغون: التجربة الصاروخية الروسية "روتينية" و "لا تشكّل تهديداً"

المصدر: رويترز

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أكّدت وزارة الدفاع الأميركية أنّ التجربة التي أجرتها روسيا الأربعاء على صاروخ بالستي عابر للقارات قادر على حمل أسلحة نووية لا تشكل تهديداً للولايات المتحدة أو حلفائها.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي للصحافيين إنّ موسكو "أخطرت بشكل صحيح" واشنطن بهذه التجربة وذلك بموجب التزاماتها وفقاً للمعاهدة النووية و"لم تكن عملية الإطلاق مفاجئة".

وأضاف أنّ البنتاغون "لم يعتبر الاختبار تهديداً للولايات المتحدة أو لحلفائها".

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