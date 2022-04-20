"الطاقة الذرية": محطة تشرنوبيل تستعيد الاتصالات مع الهيئة المنظمة بأوكرانيا

المصدر: رويترز

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ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن أوكرانيا أبلغتها أمس الثلاثاء باستعادة الاتصالات المباشرة بين محطة تشرنوبيل للطاقة النووية والهيئة الحكومية للطاقة الذرية بعد مغادرة القوات الروسية للمنشأة.

وقال المدير العام للوكالة التابعة للأمم المتحدة رافائيل جروسي إن هذا التطور "نبأ سار للغاية"، مضيفا أنه سيتوجه على رأس فريق من الخبراء إلى المحطة هذا الشهر لإجراء سلسلة تقييمات.

وكانت وكالة الطاقة الذرية قالت إن القوات الروسية احتلت محطة الطاقة المعطلة بعد قليل من غزو أوكرانيا لكنها غادرت في 31 مارس.

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