مسؤول أوروبي: ماريوبول ربما تسقط في غضون أيام

المصدر: رويترز

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أعلن مسؤول أوروبي، اليوم، أن مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية قد تسقط في أيدي القوات الروسية في غضون أيام.

وقال المسؤول الأوروبي، الذي طلب عدم نشر اسمه، إنها قد تواجه معاناة أكبر من بلدة بوتشا.

وأضاف: "في نهاية المطاف، نتوقع دماراً كاملاً للمدينة".

وتابع، في حديثه إلى صحفيين أمريكيين: "أخشى أن يكون الوضع أسوأ من بوتشا. وبحلول التاسع من مايو يمكن أن يعلن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين تحرير مدينة ماريوبول، ولذا أعتقد أن ماريوبول ستسقط في الأيام المقبلة".

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