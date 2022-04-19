لافروف: روسيا لا تدرس إمكانية استخدام أسلحة نووية في أوكرانيا

المصدر: د ب أ

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قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن روسيا لا تدرس إمكانية استخدام أسلحة نووية في أوكرانيا.

وتعليقا على تصريح للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حول اعتزام روسيا استخدام أسلحة نووية، قال لافروف "زيلينسكي كان هو الذي تحدث عن هذا ... لا يمكنني، بصراحة، التعليق على ما قاله شخص غير متزن".

ونقل موقع قناة "آر تي عربية" عن لافروف القول إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا "لم تكن خيارا".

وكرر التذكير بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد دعا في نوفمبر من العام الماضي كلا من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) للجلوس إلى طاولة المفاوضات ومناقشة الضمانات الأمنية القانونية لوقف توسع الناتو نحو الشرق، لكنهما رفضا.

وأعرب لافروف عن خيبة أمله من تصرفات الرئيس الأوكراني، ووصف مواقفه بالمتقلبة. وقال إن زيلينسكي كان قد بادر بالدعوة للمفاوضات لكن موقفه "غير ثابت ومتغير باستمرار".

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