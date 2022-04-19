الصين تدير ظهرها للتقلبات الدولية: سنواصل التعاون الاستراتيجي مع روسيا

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قالت وزارة الخارجية الصينية في بيان اليوم الثلاثاء إن الصين أبلغت روسيا بأنها ستواصل زيادة "التعاون الاستراتيجي" معها بصرف النظر عن تقلبات الوضع الدولي.

وجاء في البيان أن له يو تشنغ نائب وزير الخارجية الصيني أبلغ أندريه دينيسوف السفير الروسي في الصين بهذا التأكيد.

وأضاف البيان أن له أشار إلى الزيادة التي تقترب من 30 في المئة في التجارة الصينية الروسية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري باعتبارها دليلا على "القوة المتينة والأصيلة" التي يتسم بها التعاون بين البلدين.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز