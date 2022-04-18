زيلينسكي: أوكرانيا قد تصبح مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي خلال أسابيع

المصدر: رويترز

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سلم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رسميا استطلاعا كاملا بشأن عضوية الاتحاد الأوروبي إلى مبعوث الاتحاد اليوم الاثنين، وقال إنه يعتقد أن هذه الخطوة ستؤدي إلى حصول بلاده على وضع مرشح للعضوية في غضون أسابيع.

كانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد سلمت الاستطلاع إلى زيلينسكي خلال زيارتها إلى كييف في الثامن من أبريل وتعهدت ببداية أسرع لمحاولة أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد العملية العسكرية الروسية.

وأظهرت لقطات مصورة نشرتها الحكومة الأوكرانية أن زيلينسكي قدم الوثيقة المكتملة إلى مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا.

وقال الزعيم الأوكراني خلال الاجتماع "نعتقد بقوة أن هذا الإجراء (منح وضع المرشح) سيحدث في الأسابيع المقبلة، وسيكون إيجابيا لتاريخ شعبنا، بالنظر إلى الثمن الذي دفعوه على طريق الاستقلال والديمقراطية".

وقال نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني أن بلاده تتوقع الحصول على وضع الدولة المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في يونيو خلال اجتماع للمجلس الأوروبي.

وأضاف أنه سيكون على المفوضية الأوروبية إصدار توصية بشأن امتثال أوكرانيا لمعايير العضوية الضرورية.

وكدولة مرشحة، ستبدأ أوكرانيا مفاوضات حول مواءمة قوانينها مع الإطار القانوني للاتحاد الأوروبي.

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