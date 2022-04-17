في يوم واحد.. 4000 لاجئ أوكراني يصلون إلى ألمانيا

المصدر: د ب أ

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أعلنت وزارة الداخلية الألمانية اليوم الأحد على تويتر أن إجمالي اللاجئين الأوكرانيين الذين سجلت الشرطة الاتحادية وصولهم إلى ألمانيا حتى الآن بلغ 354 ألفا و662 لاجئ .

وبذلك زاد عدد الأشخاص الذين فروا من الحرب في أوكرانيا إلى ألمانيا، بإجمالي 4000 شخص تقريبا منذ أمس السبت.

وبحسب بيانات الوزارة، فإن أغلب القادمين إلى ألمانيا نساء وأطفال وكبار سن.

وأشارت الوزارة إلى أنه من المحتمل أن يكون عدد اللاجئين الأوكرانيين في ألمانيا أكثر من ذلك؛ لأنه لم يتم تسجيل جميع الأشخاص الذين وصلوا إلى ألمانيا

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