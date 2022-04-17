سول: كوريا الشمالية أطلقت مقذوفين تجاه البحر

المصدر: د ب أ

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أكد الجيش الكوري الجنوبي اليوم "الأحد" أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفين تجاه البحر، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وذكرت الوكالة نقلاً عن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت المقذوفين في الساعة 6 مساء "السبت".

وأضافت أن المقذوفين حلقا لمسافة 110 كيلومترا على ارتفاع 25 كيلومترا بنفس سرعة الصواريخ التي أطلقت في 4 مارس الماضي.

وقالت كوريا الجنوبية واليابان أن الإطلاق في 4 مارس كان صاروخا باليستيا.

وفي وقت سابق اليوم "الأحد"، ذكرت وسائل إعلام حكومية كورية شمالية أن الزعيم كيم جونج أون "تابع تجربة إطلاق طراز جديد من الأسلحة التكتيكية الموجهة".

لم تحدد وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية موعد إجراء التجربة ولكنها قالت إنها "نفذت بنجاح".

وقالت الوكالة إن منظومة السلاح الجديد "لها أهمية كبيرة في تحسين القوة النارية لوحدات المدفعية بعيدة المدى في الخطوط الأمامية بشكل كبير"، مضيفة أنها عززت "الكفاءة التشغيلية للأسلحة النووية التكتيكية "لكوريا الشمالية" وتنويع مهام قوتها النارية".

كما اختبرت كوريا الشمالية صاروخا يعتقد أنه عابر للقارات في أواخر مارس في تحد لقرارات الأمم المتحدة التي تحظر إجراء تجارب الصواريخ ذات القدرات النووية من أي مدى. وتخضع البلاد لعقوبات صارمة بسبب برنامج أسلحتها النووية.





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