زيلينسكي يحث العالم على أخذ التهديد بالأسلحة النووية الروسية بجدية

المصدر: د ب أ

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استغل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مقابلة تلفزيونية مع قناة أمريكية لتحذير المجتمع الدولي من أن روسيا قد تستخدم قنابل نووية في أوكرانيا.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية عنه قوله: "لست بمفردي، كل العالم، كل الدول يجب أن تقلق".

وكان ذلك رد فعل زيلينسكي على تصريحات أدلى بها رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" بيل بيرنز الذي قال إنه لا ينبغي الاستخفاف بخطر استخدام روسيا الأسلحة النووية التكتيكية.

ولدى مناقشته احتمالية استخدام الأسلحة الكيميائية في الصراع، قال زيلينسكي إنه من المهم أن يكون المرء مستعداً لا خائفاً.

وأضاف: "لكن هذه ليست قضية بالنسبة إلى أوكرانيا، ليس لأوكرانيا وحدها، بل للعالم أجمع، حسبما أعتقد".

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