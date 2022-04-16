أوكرانيا.. انفجارات تهز مدينتي كييف ولفيف

المصدر: رويترز

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ذكرت وسائل إعلام محلية أنه سُمع دوي انفجارات في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت في العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة لفيف بغرب البلاد.

وانطلقت صفارات الإنذار من الغارات الجوية فوق معظم أنحاء أوكرانيا في ساعة مبكرة من صباح السبت.

وقال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف في منشور على الإنترنت إن رجال الإنقاذ ومسعفين يعملون في موقع انفجار وقع في وقت مبكر اليوم السبت في ضواحي العاصمة الأوكرانية.

وأضاف في منشور على تطبيق تليغرام أن الانفجار وقع في حي دارنيتسكاي في جنوب شرق كييف على ضفاف نهر دنيبرو.

وذكر أنه تم التأكد من وجود مصابين.

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