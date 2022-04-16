زيلينسكي: ما يصل إلى 3000 جندي أوكراني قتلوا حتى الآن

المصدر: د ب أ

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قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن المسؤولين الأوكرانيين يعتقدون أن ما يتراوح بين 2500 و3000 جندي أوكراني قتلوا حتى الآن في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ووفقاً لمقاطع من مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية تم بثها أمس الجمعة، أشار زيلينسكي إلى إصابة نحو 10 آلاف جندي أوكراني، وأوضح أنه "من الصعب تحديد عدد من سينجو ويظل على قيد الحياة".

وقارن زيلينسكي هذه الحصيلة بتقديرات أوكرانية تفيد بمقتل ما بين 19 ألفا إلى 20 ألف جندي روسي.

وتفيد تقديرات غربية بمقتل عدة آلاف من الجنود الروس. لكن موسكو أشارت في الآونة الأخيرة إلى مقتل نحو 1350 جنديا في صفوفها.

وردا على سؤال عن مقاطع فيديو أظهرت هذا الأسبوع الموت والدمار في أوكرانيا، من بينهم امرأة وجدت جثة ابنها في بئر، قال زيلينسكي "إنه ألم شديد بالنسبة لي".

وتابع "لا أستطيع مشاهدة هذا كأب، فقط لأنكم جميعا ترغبون في الانتقام والقتل بعد ذلك.. يجب أن أنظر إلى هذا كرئيس للبلاد التي قتل فيها الكثيرون وفقدوا أحباءهم، وهناك ملايين الأشخاص الذين يريدون الحياة".

وأضاف زيلينسكي: "نحن جميعا نريد القتال، ولكن يتعين علينا جميعا أن نبذل قصارى جهدنا حتى لا تستمر هذه الحرب بلا نهاية".

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